Служба безопасности Украины предотвратила вывоз из страны культурных артефактов времен Скифской эпохи.

Как сообщается, уникальные украшения обнаружили во время таможенного осмотра в пункте пропуска Ягодин в Волынской области.

Курьер, который действовал по заказу европейского клиента, пытался спрятать подвески из желтого и белого золота в своих личных вещах.

Согласно предварительным выводам экспертов, изъятые раритеты имеют культурную и историческую ценность, и могут стоить на международных аукционах от $40 тысяч.

Напомним, ущерб, нанесенный историко-археологическим ценностям от разрушения «черными археологами» уникального скифского кургана в Николаевской области, составляет 151 миллион гривен.

Все началось с того, что 4 ноября в полицию обратился научный сотрудник института археологии о том, что неподалеку села Скобелево Казанковского района Николаевщины неизвестные лица осуществляли незаконные раскопки кургана. А уже 12 ноября начальник Главного управления Нацполиции в Николевской области Сергей Шайхет отчитался по поводу незаконного разрытия скифского кургана в Казанковском районе.