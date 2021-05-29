Вечером 28 мая в Николаеве прошел сильный ливень с грозой, а часть микрорайона Матвеевка накрыло градом.

Фотографии природного явления опубликовал житель Матвеевки Владимир Новгородов на своей странице в Facebook.

В комментариях к публикации местные жители отмечают, что ливня такой силы уже давно в микрорайоне было, а также сетуют на уничтоженый урожай.

Напомним, вчера днем синоптики предупредили, что к концу дня 28 мая и в течение суток 29 мая по Николаевской области ожидаются грозы, порывы ветра, значительные дожди. Объявлен уровень опасности «желтый».