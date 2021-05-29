Вечером 28 мая в Николаеве прошел сильный ливень с грозой, а часть микрорайона Матвеевка накрыло градом.
Фотографии природного явления опубликовал житель Матвеевки Владимир Новгородов на своей странице в Facebook.
В комментариях к публикации местные жители отмечают, что ливня такой силы уже давно в микрорайоне было, а также сетуют на уничтоженый урожай.
Напомним, вчера днем синоптики предупредили, что к концу дня 28 мая и в течение суток 29 мая по Николаевской области ожидаются грозы, порывы ветра, значительные дожди. Объявлен уровень опасности «желтый».
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Вечером 28 мая в Николаеве прошел сильный ливень с грозой, а часть микрорайона Матвеевка накрыло градом.
Фотографии природного явления опубликовал житель Матвеевки Владимир Новгородов на своей странице в Facebook.
В комментариях к публикации местные жители отмечают, что ливня такой силы уже давно в микрорайоне было, а также сетуют на уничтоженый урожай.
Напомним, вчера днем синоптики предупредили, что к концу дня 28 мая и в течение суток 29 мая по Николаевской области ожидаются грозы, порывы ветра, значительные дожди. Объявлен уровень опасности «желтый».