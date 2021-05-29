Бывшего игрока ФК «Шахтер» и сборной Украины Вячеслава Шевчука с признаками алкогольного опьянения задержали в Киеве патрульные полицейские.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Telegram-каналы и спортивные СМИ.

По информации «Киева оперативного», Вячеслава Шевчука остановили на Печерске, когда тот ехал на своем Porsche.

Как видно из опубликованного видео, при задержании он кричал и вел себя неадекватно.

Как сообщает Sport.ua, в пятницу вечером Вячеслав Шевчук участвовал в праздновании 85-летия «Шахтера». Очевидно, экс-футболист «горняков» возвращался с этого мероприятия.

Вячеслав Шевчук попал на видео празднования, выложенное в stories Instagram журналистом Романом Бебехом.

Отмечается, что после инцидента Роман Бебех удалил с Instagram несколько stories, на которых Вячеслав Шевчук вел себя неадекватно и делал резкие высказывания.

Патрульная полиция пока не сообщает об инциденте.