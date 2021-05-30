Одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске. Там также находится его девушка, россиянка София Сапега, задержанная вместе с ним 23 мая после принудительной посадки самолета Ryanair.

Об этом сообщил отец оппозиционера Дмитрий Протасевич, сообщает BBC.

Отец журналиста сомневается в том, что его сын «бодр и весел», как Роман Протасевич якобы сообщил своему адвокату на первой встрече, состоявшейся в четверг.

Также отец Романа уверен, что белорусские силовики пытали сына после задержания.

Семья Романа Протасевича узнала, что он находится в минском СИЗО КГБ в пятницу, когда сестре Романа удалось передать ему посылку.

— Мы не знали, где он находится, пока дочь не передала посылку. А раз ее взяли, понятно, где он находится. Она передала то, что там разрешено - предметы личной гигиены... Он (Роман, - прим.) просил книгу через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена, - сообщил Дмитрий Протасевич.

Напомним, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси. Они пригрозили режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой России Владимиром Путиным. Во время разговора белорусский лидер пожаловался главе Кремля на авиационную блокаду.