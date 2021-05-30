В воскресенье, 30 мая, в Беларуси задержали главного редактора гродненского новостного портала Hrodna.life Алексей Шота. Белорусские силовики подъехали к дому журналиста на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину.

Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Бывшая супруга журналиста уточнила, что к его дому подъехал тонированный микроавтобус. Из него выскочили неизвестные люди и затолкали главреда портала в машину.

По данным издания Белсат, Алексей Шота находится в Ленинском райотделе Гродно. Под домом журналиста дежурит наряд правоохранителей. Причины его задержания не известны.

Как отмечает портал Hrodna.life, Алексей Шота работал в TUT.BY. Он окончил Ягеллонский университет в Кракове. В марте его оштрафовали на 12 тысяч белорусских рублей (более 130 тысяч гривен) за материалы со ссылками на Telegram-канал, который власти Беларуси отнесли к экстремистским.

Напомним, Кабинет Министров ввел запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь.