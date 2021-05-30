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На Донбассе с начала 30 мая зафиксировали два обстрела украинских позиций со стороны оккупантов. Огонь велся из минометов, гранатометов, станковых пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Недалеко от населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В этом же направлении оккупационные войска осуществили дистанционное минирование с использованием ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
Отмечается также, что украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения и передала данные СММ ОБСЕ.
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 29 мая, позиции наших военных обстреливали 6 раз.
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На Донбассе с начала 30 мая зафиксировали два обстрела украинских позиций со стороны оккупантов. Огонь велся из минометов, гранатометов, станковых пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Недалеко от населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В этом же направлении оккупационные войска осуществили дистанционное минирование с использованием ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
Отмечается также, что украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения и передала данные СММ ОБСЕ.
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 29 мая, позиции наших военных обстреливали 6 раз.