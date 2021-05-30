В российском Екатеринбурге пьяный мужчина, бывший полицейский, открыл стрельбу по силовикам и прохожим. По словам очевидцев, пострадали двое человек, один из них сотрудник Росгвардии, второй - ребёнок: девочке пуля попала в живот.
Об этом сообщает E1.RU.
По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина вооружен карабином «Сайга».
Стрельбу он открыл с балкона своей квартиры на 4 этаже.
В итоге спецназ штурмом взял квартиру. В ходе операции применялись светошумовые гранаты.
По данным издания, стрелка задержали живым. Его вывели из подъезда. В квартире экс-полицейского работают правоохранители.
Напомним, в одном из сел Доманевского района Николаевской области мужчина накинулся на одного из правоохранителей, которые приехали на вызов, и украл из служебной машины полиции видеорегистратор.
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
|
Хто гонить фуфло?Станислав Мартиросов
В российском Екатеринбурге пьяный мужчина, бывший полицейский, открыл стрельбу по силовикам и прохожим. По словам очевидцев, пострадали двое человек, один из них сотрудник Росгвардии, второй - ребёнок: девочке пуля попала в живот.
Об этом сообщает E1.RU.
По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина вооружен карабином «Сайга».
Стрельбу он открыл с балкона своей квартиры на 4 этаже.
В итоге спецназ штурмом взял квартиру. В ходе операции применялись светошумовые гранаты.
По данным издания, стрелка задержали живым. Его вывели из подъезда. В квартире экс-полицейского работают правоохранители.
Напомним, в одном из сел Доманевского района Николаевской области мужчина накинулся на одного из правоохранителей, которые приехали на вызов, и украл из служебной машины полиции видеорегистратор.