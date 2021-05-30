В российском Екатеринбурге пьяный мужчина, бывший полицейский, открыл стрельбу по силовикам и прохожим. По словам очевидцев, пострадали двое человек, один из них сотрудник Росгвардии, второй - ребёнок: девочке пуля попала в живот.

Об этом сообщает E1.RU.

По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина вооружен карабином «Сайга».

Стрельбу он открыл с балкона своей квартиры на 4 этаже.

В итоге спецназ штурмом взял квартиру. В ходе операции применялись светошумовые гранаты.

По данным издания, стрелка задержали живым. Его вывели из подъезда. В квартире экс-полицейского работают правоохранители.

Напомним, в одном из сел Доманевского района Николаевской области мужчина накинулся на одного из правоохранителей, которые приехали на вызов, и украл из служебной машины полиции видеорегистратор.