На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты четыре раза обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Боевых потерь среди наших защитников нет, сообщает в утренней сводке штаб ООС.

— В районе населенного пункта Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. В том же направлении оккупанты дважды из ручных противотанковых гранатометов осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2, - говорится в сообщении.

Также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрел велся у Золотого-4.

По состоянию на 7:00, 31 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

29 мая позиции наших военных обстреливали 6 раз.