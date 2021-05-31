Двое мужчин отдыхали на полуострове у Ташлицкой ГЭС на противоположном берегу Южного Буга. У одного из них понизился уровень сахара в крови, он нуждался в экстренной медицинской помощи. Спасатели Николаевщины переправили его на лодке через реку и доставили в больницу.

Об это сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сигнал поступил спасателям воскресным вечером, 30 мая. Скорая помощь и спасатели сработали оперативно, так что на данный момент жизни человека ничего не угрожает.

Напомним, 24 мая во время кайтсерфинга на реке Южный Буг в примерно 60 метрах от берега мужчина потерял управление и упал в воду. Происшествие случилось в районе пляжа «Стрелка».