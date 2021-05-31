Во время патрулирования в Сумской области правоохранители остановили автомобиль, перевозивший технические детали, вероятно, в Российскую Федерацию.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Патрульные заподозрили неладное, когда водитель не смог объяснить цель своего местонахождения вблизи государственной границы.

Стоимость обнаруженной контрабанды, предназначавшейся для российского потребителя, составила 400 тысяч гривен.

Напомним, сотрудники контрразведки и следователи СБУ пресекли попытку жителя Николаева незаконно переправить в Российскую Федерацию комплектующие к военным кораблям.