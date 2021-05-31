В Иране будут судить гражданина Франции Бенджамина Бриера, его обвиняют в шпионаже и «агитацию против установленного строя». Шпионаж в Иране карается смертной казнью.
Об этом информирует Le Monde.
Источники издания утверждают, что мужчина стал инструментом переговором в политических торгах КСИР (Корпус стражей иранской революции) с Западом.
Бенджамин Бриер содержится в иранской тюрьме больше года.
— Прокурор готовит обвинительное заключение и отправляет его в Революционный суд для дальнейшего судебного разбирательства, — рассказал адвокат европейца Ме Саид Дехган.
Сестра заключенного недавно опубликовала в Le Point открытое письмо с призывом к Эммануэлю Макрону вмешаться и освободить Банджамина Бриера. В самых серьезных случаях шпионаж в Иране наказывается смертной казнью, а агитация против системы - от трех месяцев до одного года тюремного заключения.
По словам его адвоката, Бриер обвиняется в шпионаже в связи с «фотографиями закрытых территорий», сделанными с помощью беспилотника в природном парке в Иране. По словам его сестры Бландин Бриер, он был арестован во время путешествия по Ирану в качестве туриста в 2018 году.
А обвинения в агитации против режима связаны с тем, что мужчина якобы спросил в социальных сетях почему исламская чадра является «обязательной» для женщин в Иране, в то время как в других мусульманских странах она «необязательна».
Напомним, правозащитники Human Rights Watch сообщили о преследовании родственников жертв катастрофы самолета МАУ со стороны Ирана. Иранские службы безопасности прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.
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В Иране будут судить гражданина Франции Бенджамина Бриера, его обвиняют в шпионаже и «агитацию против установленного строя». Шпионаж в Иране карается смертной казнью.
Об этом информирует Le Monde.
Источники издания утверждают, что мужчина стал инструментом переговором в политических торгах КСИР (Корпус стражей иранской революции) с Западом.
Бенджамин Бриер содержится в иранской тюрьме больше года.
— Прокурор готовит обвинительное заключение и отправляет его в Революционный суд для дальнейшего судебного разбирательства, — рассказал адвокат европейца Ме Саид Дехган.
Сестра заключенного недавно опубликовала в Le Point открытое письмо с призывом к Эммануэлю Макрону вмешаться и освободить Банджамина Бриера. В самых серьезных случаях шпионаж в Иране наказывается смертной казнью, а агитация против системы - от трех месяцев до одного года тюремного заключения.
По словам его адвоката, Бриер обвиняется в шпионаже в связи с «фотографиями закрытых территорий», сделанными с помощью беспилотника в природном парке в Иране. По словам его сестры Бландин Бриер, он был арестован во время путешествия по Ирану в качестве туриста в 2018 году.
А обвинения в агитации против режима связаны с тем, что мужчина якобы спросил в социальных сетях почему исламская чадра является «обязательной» для женщин в Иране, в то время как в других мусульманских странах она «необязательна».
Напомним, правозащитники Human Rights Watch сообщили о преследовании родственников жертв катастрофы самолета МАУ со стороны Ирана. Иранские службы безопасности прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.