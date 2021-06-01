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Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) заявила о первом случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Заболел 41-летний мужчина в восточной провинции Китая Цзянсу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на европейские СМИ.
Мужчина, житель города Чжэньцзян, был госпитализирован 28 апреля из-за повышения температуры.
28 мая поставили диагноз птичьего гриппа H10N3. В то же время, не сообщается подробностей о том, как именно мужчина был заражен этим вирусом.
H10N3 — это низкопатогенный или относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах был очень низким.
Мужчина уже в стабильном состоянии и готов к выписке из больницы. Медицинское наблюдение за его близкими людьми не выявило других случаев.
В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые спорадически заражают людей, обычно тех, кто работает с домашней птицей. Не было значительного числа случаев заражения людей птичьим гриппом с тех пор, как штамм H7N9 убил около 300 человек в течение 2016-2017 годов.
По данным NHC, о других случаях заражения людей H10N3 в мире ранее не сообщалось.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период. Именно на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний.
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Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) заявила о первом случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Заболел 41-летний мужчина в восточной провинции Китая Цзянсу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на европейские СМИ.
Мужчина, житель города Чжэньцзян, был госпитализирован 28 апреля из-за повышения температуры.
28 мая поставили диагноз птичьего гриппа H10N3. В то же время, не сообщается подробностей о том, как именно мужчина был заражен этим вирусом.
H10N3 — это низкопатогенный или относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах был очень низким.
Мужчина уже в стабильном состоянии и готов к выписке из больницы. Медицинское наблюдение за его близкими людьми не выявило других случаев.
В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые спорадически заражают людей, обычно тех, кто работает с домашней птицей. Не было значительного числа случаев заражения людей птичьим гриппом с тех пор, как штамм H7N9 убил около 300 человек в течение 2016-2017 годов.
По данным NHC, о других случаях заражения людей H10N3 в мире ранее не сообщалось.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период. Именно на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний.