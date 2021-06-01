Гражданин Российской Федерации прикопал паспорт в лесу и заявился в Украину под личиной коренного украинца.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Неизвестный мужчина в два часа ночи появился на границе и представился пограничникам как украинец. Однако позже признался, что имеет российское гражданство, а от паспорта с двухглавым орлом предусмотрительно избавился до проверки.

На правнонарушителя составили протокол об административном правонарушении, а протокол на него составил суд.

Напомним, в Государственной пограничной службе заявили, что гражданин РФ организовал нелегальное перемещение мигрантов из Южной Азии через государственную границу Украины.