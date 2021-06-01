Гражданин Российской Федерации прикопал паспорт в лесу и заявился в Украину под личиной коренного украинца.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Неизвестный мужчина в два часа ночи появился на границе и представился пограничникам как украинец. Однако позже признался, что имеет российское гражданство, а от паспорта с двухглавым орлом предусмотрительно избавился до проверки.
На правнонарушителя составили протокол об административном правонарушении, а протокол на него составил суд.
Напомним, в Государственной пограничной службе заявили, что гражданин РФ организовал нелегальное перемещение мигрантов из Южной Азии через государственную границу Украины.
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Гражданин Российской Федерации прикопал паспорт в лесу и заявился в Украину под личиной коренного украинца.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Неизвестный мужчина в два часа ночи появился на границе и представился пограничникам как украинец. Однако позже признался, что имеет российское гражданство, а от паспорта с двухглавым орлом предусмотрительно избавился до проверки.
На правнонарушителя составили протокол об административном правонарушении, а протокол на него составил суд.
Напомним, в Государственной пограничной службе заявили, что гражданин РФ организовал нелегальное перемещение мигрантов из Южной Азии через государственную границу Украины.