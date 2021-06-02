Судно иранских военно-морских сил затонуло Оманском заливе из-за пожара, возникшего во время учебной миссии.
Об этом передает Bloomberg.
Экипаж судна «Харк» был благополучно доставлен к берегу после его затопления у иранского порта Джаск спустя 20 часов работы по тушению пожара. В заявлении иранского флота говорится, что корабль использовался военно-морскими силами Ирана в качестве вспомогательного и учебного судна более четырех десятилетий.
Инцидент произошел недалеко от Ормузского пролива, критической точки для глобальных поставок нефти.
Напомним, разлив топлива произошел у крупнейшего порта приема нефти в Китае после столкновения танкера с другим судном во вторник, 27 апреля. В воду попало около 400 тонн нефти.
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Судно иранских военно-морских сил затонуло Оманском заливе из-за пожара, возникшего во время учебной миссии.
Об этом передает Bloomberg.
Экипаж судна «Харк» был благополучно доставлен к берегу после его затопления у иранского порта Джаск спустя 20 часов работы по тушению пожара. В заявлении иранского флота говорится, что корабль использовался военно-морскими силами Ирана в качестве вспомогательного и учебного судна более четырех десятилетий.
Инцидент произошел недалеко от Ормузского пролива, критической точки для глобальных поставок нефти.
Напомним, разлив топлива произошел у крупнейшего порта приема нефти в Китае после столкновения танкера с другим судном во вторник, 27 апреля. В воду попало около 400 тонн нефти.