Судно иранских военно-морских сил затонуло Оманском заливе из-за пожара, возникшего во время учебной миссии.

Об этом передает Bloomberg.

Экипаж судна «Харк» был благополучно доставлен к берегу после его затопления у иранского порта Джаск спустя 20 часов работы по тушению пожара. В заявлении иранского флота говорится, что корабль использовался военно-морскими силами Ирана в качестве вспомогательного и учебного судна более четырех десятилетий.

Инцидент произошел недалеко от Ормузского пролива, критической точки для глобальных поставок нефти.

Напомним, разлив топлива произошел у крупнейшего порта приема нефти в Китае после столкновения танкера с другим судном во вторник, 27 апреля. В воду попало около 400 тонн нефти.