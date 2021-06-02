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Белорусский оппозиционер Степан Латыпов, который во время судебного заседания проколол себе горло ручкой, пришел в себя после операции и находится в стабильном состоянии.
Об этом пишет TUT.BY.
— На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза, — говорится в сообщении Минздрава страны.
Отмечается, что вчера Степану Латыпову сделали операцию, во время которой не было обнаружено повреждений жизненно важных органов.
Во вторник в Минске во время судебного заседания оппозиционер Степан Латыпов попытался совершить самоубийство, проколов себе горло ручкой.
Степана Латыпова обвиняют в организации Телеграм-чата, мастерской по изготовлению символов протеста и противостоянии с полицейским при задержании 15 сентября.
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Белорусский оппозиционер Степан Латыпов, который во время судебного заседания проколол себе горло ручкой, пришел в себя после операции и находится в стабильном состоянии.
Об этом пишет TUT.BY.
— На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза, — говорится в сообщении Минздрава страны.
Отмечается, что вчера Степану Латыпову сделали операцию, во время которой не было обнаружено повреждений жизненно важных органов.
Во вторник в Минске во время судебного заседания оппозиционер Степан Латыпов попытался совершить самоубийство, проколов себе горло ручкой.
Степана Латыпова обвиняют в организации Телеграм-чата, мастерской по изготовлению символов протеста и противостоянии с полицейским при задержании 15 сентября.