Белорусский оппозиционер Степан Латыпов, который во время судебного заседания проколол себе горло ручкой, пришел в себя после операции и находится в стабильном состоянии.

Об этом пишет TUT.BY.

— На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза, — говорится в сообщении Минздрава страны.

Отмечается, что вчера Степану Латыпову сделали операцию, во время которой не было обнаружено повреждений жизненно важных органов.

Во вторник в Минске во время судебного заседания оппозиционер Степан Латыпов попытался совершить самоубийство, проколов себе горло ручкой.

Степана Латыпова обвиняют в организации Телеграм-чата, мастерской по изготовлению символов протеста и противостоянии с полицейским при задержании 15 сентября.