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В Николаеве СБУ заблокировала попытку незаконного вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов, часть продукции планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Николаевской области.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний.
— Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования, - сказано в сообщении.
Следователи сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по части 1 статьи 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины. Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к сделке.
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В Николаеве СБУ заблокировала попытку незаконного вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов, часть продукции планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Николаевской области.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний.
— Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования, - сказано в сообщении.
Следователи сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по части 1 статьи 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины. Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к сделке.
Ранее СБУ в Николаеве провела антитеррористические учения.