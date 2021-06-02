В Николаеве СБУ заблокировала попытку незаконного вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов, часть продукции планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Николаевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний.

— Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования, - сказано в сообщении.

Следователи сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по части 1 статьи 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины. Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к сделке.

Ранее СБУ в Николаеве провела антитеррористические учения.