Во Львовской области во время школьной экскурсии на водопад погиб ученик 6 класса одной из львовских школ.

Мальчик получил травму при падедии в воду и скончался, сообщил Львовский городской совет во вторник, 2 июня.

Указано, что трагедия произошла сегодня во время экскурсии в село Каменка Стрыйского района. Школьник подошел слишком близко к водопаду, чтобы сфотографироваться. Он поскользнулся и упал в воду.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи, но реанимационные мероприятия не смогли спасти ребенка.

По информации управления образования во Львове, по данному факту будет проведено расследование. Мэр города Андрей Садовый выразил свои соболезнования по поводу трагедии.

В сваою очередь ГСЧС сообщает, что при падении ребенок зацепися за дерево, которое было под водой.

— Пожарно-спасательное отделение с помощью бензопилы разрезало дерево, за которое зацепился ребенок, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег, где передали медикам. Медики констатировали смерть, – говорится в сообщении.

Ранее в Николаеве на стройке насмерть разбился 12-летний мальчик.