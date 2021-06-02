Западное побережье Шри-Ланки покрыли миллиарды пластиковых гранул от пожара судна MV X-Press Pearl, которое дымилось больше недели.

Об экологической катастрофе сообщает The Washington Post.

Осадки из обоженного пластика слоями покрыли десятки миль пляжей. Эксперты ужасаются масштабам разрушения окружающей среды, которое может растянуться на годы.

— Это экологическая катастрофа, — заявила газете шри-ланкийский морской биолог и активист-защитник окружающей среды Аша де Вос.

Помимо других химикатов, вытекших из обломков, 78 метрических тонн пластиковых гранул постепенно уничтожают хрупкие экосистемы в регионе, убивая чувствительную дикую природу.

— Это было безумие. В основном это был пластиковый снег на наших пляжах, эти крошечные белые шарики и их груды, — добавила Аша де Вос.

военные в настоящее время проводят расследование и пытаются очистить пляжи, но последствия стихийного бедствия могут проявляться в течении многих лет.

Ранее сообщалось, разлив топлива произошел у крупнейшего порта приема нефти в Китае после столкновения танкера с другим судном во вторник, 27 апреля. В воду попало около 400 тонн нефти.