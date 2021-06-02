В Одесской области скончались двое подопечных, пребывавших в психоневрологическом доме-интернате. В общей сложности вирусом заразились 11 несовершеннолетних.

Такие цифры предоставил Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Вспышка в Великорыбальском психоневрологическом интернате началась неделю назад, в последнюю неделю мая. Течение заболевания не пережили двое детей.

Медики провели оследование находящихся в интернате детей. У двоих несовершеннолетних выявили метапневмовирус, у девятырех парагрипп, еще двое заболели COVID-19.

За контактными лицами в интернате установили медицинское наблюдение.

Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что в Николаеве диагноз COVID-19 подтвердился у новорожденного младенца.