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В Одесской области скончались двое подопечных, пребывавших в психоневрологическом доме-интернате. В общей сложности вирусом заразились 11 несовершеннолетних.
Такие цифры предоставил Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
Вспышка в Великорыбальском психоневрологическом интернате началась неделю назад, в последнюю неделю мая. Течение заболевания не пережили двое детей.
Медики провели оследование находящихся в интернате детей. У двоих несовершеннолетних выявили метапневмовирус, у девятырех парагрипп, еще двое заболели COVID-19.
За контактными лицами в интернате установили медицинское наблюдение.
Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что в Николаеве диагноз COVID-19 подтвердился у новорожденного младенца.
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В Одесской области скончались двое подопечных, пребывавших в психоневрологическом доме-интернате. В общей сложности вирусом заразились 11 несовершеннолетних.
Такие цифры предоставил Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
Вспышка в Великорыбальском психоневрологическом интернате началась неделю назад, в последнюю неделю мая. Течение заболевания не пережили двое детей.
Медики провели оследование находящихся в интернате детей. У двоих несовершеннолетних выявили метапневмовирус, у девятырех парагрипп, еще двое заболели COVID-19.
За контактными лицами в интернате установили медицинское наблюдение.
Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что в Николаеве диагноз COVID-19 подтвердился у новорожденного младенца.