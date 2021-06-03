В 2018 году в Латвии случилось громкое убийство судебного пристава и адвоката Мартиньша Бункуса. За прошедшие три года расследования латвийская полиция выдвигала ряд версий, однако прийти к поимке убийцы так не смогла. В этом им помогли украинские коллеги, задержавшие подозреваемого, который уже признался в совершении преступления.

Об этом сообщает латвийский портал Delfi.

Мартиньша Бункуса убили 30 мая 2018 года у одного из кладбищ Риги. Правоохранители предполагали, что преступления связано с профессиональной деятельностью мужчины, который был так называемым «администратором неплатежеспособности».

Однако в начале весны латвийские полицейские получили приглашение поехать в Киев и взять показания у мужчины, который был задержан по другому делу при этом сознавшись и в убийстве адвоката.

Напомним, бойцы КОРДа задержали подозреваемого в убийстве доцента Владимира Щукина.