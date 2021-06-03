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В 2017 году мужчина совершил убийство в Кропивницком, после чего четыре года избегал ответственности и прятался от правоохранителей. Для избежания ответственности он попытался сбежать в оккупированный россиянами Крым, но попался на глаза пограничникам и был задержан.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Мужчина выдал себя тем, что при проверке волновался и не смог объяснить, зачем он решил перебраться в Крым.
Злоумышленника передадут в руки Нацполиции, после чего он понесет наказание за совершенное преступление.
Ранее НикВести сообщали, что большая часть причастных к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года скрываются на территории России и аннексированного Крыма.
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Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
В 2017 году мужчина совершил убийство в Кропивницком, после чего четыре года избегал ответственности и прятался от правоохранителей. Для избежания ответственности он попытался сбежать в оккупированный россиянами Крым, но попался на глаза пограничникам и был задержан.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Мужчина выдал себя тем, что при проверке волновался и не смог объяснить, зачем он решил перебраться в Крым.
Злоумышленника передадут в руки Нацполиции, после чего он понесет наказание за совершенное преступление.
Ранее НикВести сообщали, что большая часть причастных к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года скрываются на территории России и аннексированного Крыма.