В 2017 году мужчина совершил убийство в Кропивницком, после чего четыре года избегал ответственности и прятался от правоохранителей. Для избежания ответственности он попытался сбежать в оккупированный россиянами Крым, но попался на глаза пограничникам и был задержан.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Мужчина выдал себя тем, что при проверке волновался и не смог объяснить, зачем он решил перебраться в Крым.

Злоумышленника передадут в руки Нацполиции, после чего он понесет наказание за совершенное преступление.

Ранее НикВести сообщали, что большая часть причастных к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года скрываются на территории России и аннексированного Крыма.