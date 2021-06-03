В частной клинике, которая находится в Одессе на улице Космонавтов, 10, женщину с инвалидностью засосало в аппарат МРТ вместе с ее коляской.

Эту информацию журналистам ТСН подтвердили в самом медучреждении.

По словам юриста клиники, адвоката Анатолия Богачева, причиной этого инцидента стала «грубая неосторожность» со стороны женщины, которая сопровождала пациентку.

— В помещении, где стоит томограф, очень сильное магнитное поле. И женщина, которая привезла и сопровождала пациентку на металлическом кресле, вероятно, не осознала, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры, — рассказал Анатолий Богачев.

По его словам, когда женщина решила вкатить кресло в помещение и подвезти его ближе к пациентке — оно и было втянуто в томограф силой магнитного поля.

Сообщается, что в результате инцидента пострадала не только женщина с инвалидностью, но и сотрудница медучреждения. Пациентку госпитализировали с телесными повреждениями.

Юрист заявил, что сотрудники клиники показали правоохранителям подписи клиентов под инструктажем о технике безопасности и описали ситуацию. Пострадавшая же в своем заявлении извинилась за нарушение техники безопасности и отметила, что переживает за томограф.

В клинике сообщили, что после этого происшествия аппарат МРТ стоимостью более 100 тысяч долларов перестал работать.

Ранее ученые предложили удешевить стоимость МРТ с помощью алмазов.