Центральный районный суд Николаева назначил судебное разбирательство по обвинению 50-летнего жителя Черкасс в том, что он 25 января этого года в Николаеве, будучи нетрезвым, избил мужчину и угнал его автомобиль «Hyundai Getz».

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе подготовительного судебного заседания, решался вопрос о назначении уголовного судопроизводства к судебному разбирательству.

Прокурор просил о назначении уголовного производства к рассмотрению. Другие участники процесса не возражали против этого.

В итоге, суд постановил назначить судебное разбирательство на 17.00 14 июня.

Напомним, 25 января, примерно в 6:00 патрульным сообщили, что на проспекте Центральном, недалеко от перекрестка с улицей Малая Морская неизвестный мужчина избил заявителя, после чего угнал его автомобиль «Hyundai Getz». Также заявитель сообщил, что неизвестный был, вероятно, в неадекватном состоянии и почти раздетый.