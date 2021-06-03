Центральный районный суд Николаева назначил судебное разбирательство по обвинению 50-летнего жителя Черкасс в том, что он 25 января этого года в Николаеве, будучи нетрезвым, избил мужчину и угнал его автомобиль «Hyundai Getz».
Об этом сообщает пресс-служба суда.
В ходе подготовительного судебного заседания, решался вопрос о назначении уголовного судопроизводства к судебному разбирательству.
Прокурор просил о назначении уголовного производства к рассмотрению. Другие участники процесса не возражали против этого.
В итоге, суд постановил назначить судебное разбирательство на 17.00 14 июня.
Напомним, 25 января, примерно в 6:00 патрульным сообщили, что на проспекте Центральном, недалеко от перекрестка с улицей Малая Морская неизвестный мужчина избил заявителя, после чего угнал его автомобиль «Hyundai Getz». Также заявитель сообщил, что неизвестный был, вероятно, в неадекватном состоянии и почти раздетый.
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Центральный районный суд Николаева назначил судебное разбирательство по обвинению 50-летнего жителя Черкасс в том, что он 25 января этого года в Николаеве, будучи нетрезвым, избил мужчину и угнал его автомобиль «Hyundai Getz».
Об этом сообщает пресс-служба суда.
В ходе подготовительного судебного заседания, решался вопрос о назначении уголовного судопроизводства к судебному разбирательству.
Прокурор просил о назначении уголовного производства к рассмотрению. Другие участники процесса не возражали против этого.
В итоге, суд постановил назначить судебное разбирательство на 17.00 14 июня.
Напомним, 25 января, примерно в 6:00 патрульным сообщили, что на проспекте Центральном, недалеко от перекрестка с улицей Малая Морская неизвестный мужчина избил заявителя, после чего угнал его автомобиль «Hyundai Getz». Также заявитель сообщил, что неизвестный был, вероятно, в неадекватном состоянии и почти раздетый.