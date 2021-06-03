На Буковине священник УПЦ МП, которого задержали за пьяное вождение, угрожал депутату Черновицкого районного совета «пустить пулю в лоб» и обзывал его «хохлом» и «бандеровцем».

Видео, на котором пьяный священник в присутствии полицейских нецензурно ругается и угрожает расстреливать «хохлов и бандеровцев», когда на Буковину «придут румыны и молдаване», обнародовала местная журналистка Галина Еремица, передает Укринформ.

— Через полгода придут румыны. Знаешь молдавский, румынский язык? Нет? Бандеровец ты, хохол! Но завтра, запомни, я тебя на колени поставлю! Если не будешь знать румынский, я тебе пулю в лоб и расстреляю! — обратился пьяный священник к присутствующему во время инцидента депутату Черновицкого районного совета, председателю фракции «Европейская Солидарность» в райсовете Артему Жуку.

Как рассказал корреспонденту Укринформа депутат, инцидент с задержанием пьяного священника произошел 18 апреля этого года. Но видео обнародовали только после решения Глыбокского районного суда, которым за пьяное вождение священника наказали штрафом в 17 тысяч гривень с лишением водительских прав на год.

— Я двигался на автомобиле со стороны Герцаевского района в сторону Черновцов и заметил конфликт на дороге, он только начинался. По центру дороги стояли два автомобиля, я остановился и подошел, чтобы поинтересоваться, в чем дело. Вместе с еще одним водителем, который там был, мы заметили пьяного водителя, который сидел за рулем. Мы начали его доставать из машины и забрали у него ключи, поскольку он планировал дальше сесть за руль и поехать, — рассказал он.

Депутат райсовета вызвал на место происшествия патрульную полицию, которая пыталась проверить нарушителя на состояние алкогольного опьянения. По словам Жука, во время разговора с ним и полицейскими пьяный водитель сообщил, что он священником Украинской православной церкви Московского патриархата и признал, что употреблял алкоголь перед тем, как сел за руль.

— Этот пьяный священник очень просил меня не вызывать полицию. Но я его не послушал. Думаю, что именно поэтому, а также и потому, что я с ним общался исключительно на украинском языке, он на меня разозлился, начал ругаться, обзывал «бандеровцем», «хохлом» и угрожал пустить мне пулю в лоб, — добавил депутат райсовета.

По словам Жука, сейчас он готовит иск в суд о защите чести и достоинства и угрозе жизни и здоровью депутата. Он добавил, что ранее не обращался в суд, потому что ожидал решения по этому инциденту от органов власти. Но после суда над священником за пьяное вождение, депутат решил требовать наказания для нарушителя и касательно угроз его жизни.

Корреспондент Укринформа пытался узнать позицию Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата относительно инцидента с участием их священника. По номерам, указанным на сайте религиозной организации, ответили только представители бухгалтерии. Они сообщили, что комментировать что-то журналистам может только их секретарь, которого на месте нет.

Напомним, пьяный священник за рулем Тойоты выехал на кладбище и повредил десять могил.