В четверг, 3 июня, на территорию киевского рынка «Столичний» пришли неизвестные люди в масках для выяснения прав на собственность и начали активно кидать петарды с дымовыми шашками.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области
Правоохранители предотвратили стычки между сторонами противостояния и оградили административное здание на территории рынка для проведения дальнейшего расследования.
Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке «Столичный». В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.
В то же время издание «Обозреватель» располагает информацией, что пришедшие были подготовлены, снабжены инструментами по типу кувалды и молота и вооружены, подогнав в месту разбирательства боевую разведывательную машину.
Между собой нападающие установили символ распознавания принадлежности к своим – желтая повязка на рукаве. При этом общее количество людей с желтыми повязками достигало 8 десятков частных бойцов.
Напомним, представитель сельскохозяйственного предприятия «ЕРКА», которое работает в селе Новоингулка Новоодесского района в Николаевской области, заявил о попытке рейдерского захвата компании. Несколько дней назад на полях, которые арендует «ЕРКА», появились неизвестные, которые на тракторе распрыскивали химикаты, чтобы уничтожить урожай.
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В четверг, 3 июня, на территорию киевского рынка «Столичний» пришли неизвестные люди в масках для выяснения прав на собственность и начали активно кидать петарды с дымовыми шашками.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области
Правоохранители предотвратили стычки между сторонами противостояния и оградили административное здание на территории рынка для проведения дальнейшего расследования.
Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке «Столичный». В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.
В то же время издание «Обозреватель» располагает информацией, что пришедшие были подготовлены, снабжены инструментами по типу кувалды и молота и вооружены, подогнав в месту разбирательства боевую разведывательную машину.
Между собой нападающие установили символ распознавания принадлежности к своим – желтая повязка на рукаве. При этом общее количество людей с желтыми повязками достигало 8 десятков частных бойцов.
Напомним, представитель сельскохозяйственного предприятия «ЕРКА», которое работает в селе Новоингулка Новоодесского района в Николаевской области, заявил о попытке рейдерского захвата компании. Несколько дней назад на полях, которые арендует «ЕРКА», появились неизвестные, которые на тракторе распрыскивали химикаты, чтобы уничтожить урожай.