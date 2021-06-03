3 июня в Николаеве раскололось дерево. Ветки упали на несколько автомобилей, припаркованных рядом.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева и области».

Происшествие случилось по улице Водопроводной, неподалеку от пересечения с Мореходной.

Напомним, что несколько дней назад в этом же районе, на пересечении Георгия Гонгадзе и Мореходной, на пятиэтажный дом упало дерево, оборвав провода.