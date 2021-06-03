Днем в четверг, 3 июня, на улице Малой Морской в Николаеве в траншею реконструируемой городской канализации попал автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Об этом сообщают Новости-Н.

Водитель Toyota, пытавшийся развернуться на ул. Малой Морской, попал колесами в траншею. Попытки самостоятельно выбраться из западни успеха не имели — на помощь пришел работающий неподалеку водитель экскаватора. С помощью экскаватора Toyota не без труда сумела выбраться из траншеи.

Отмечается, что траншея на ул. Малой Морской вырыта весной минувшего года. С тех пор эксплуатация участка этой улицы от ул. Чкалова и до ул. Большой Морской фактически приостановлена, что создает дополнительное напряжение на параллельных улицах — Московской и Садовой.

Напомним, в Николаеве раскололось дерево и упало на несколько машин.