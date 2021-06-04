В течение прошедших суток, 3 июня, в районе проведения Операции Объединенных сил соблюдался режим тишины. С начала суток, 4 июня, боевики один раз открывали огонь.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Оерации Объединенных сил.
Недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
Напомним, что 2 июня также сохранялась «тишина».
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В течение прошедших суток, 3 июня, в районе проведения Операции Объединенных сил соблюдался режим тишины. С начала суток, 4 июня, боевики один раз открывали огонь.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Оерации Объединенных сил.
Недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
Напомним, что 2 июня также сохранялась «тишина».