В течение прошедших суток, 3 июня, в районе проведения Операции Объединенных сил соблюдался режим тишины. С начала суток, 4 июня, боевики один раз открывали огонь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Оерации Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Напомним, что 2 июня также сохранялась «тишина».