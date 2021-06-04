Китай временно запретил проведение ультрамарафонов после того, как 22 мая на соревновании в провинции Ганьсу погиб 21 бегун.

Об этом сообщает ВВС.

Кроме того, Китай приостанавливает и другие спортивные мероприятия с высоким риском, в которых отсутствует четкий контроль, правила и стандарты безопасности. В частности, речь идет о беге по пересеченной местности, треккингу по пустыне, полетам в вингсьютах и гонках на сверхдлинные дистанции.

Как долго продлится запрет — неизвестно.

Ранее во время проведения 100-километрового марафона в городе Байинь, что в провинции Ганьсу, из-за града погиб 21 спортсмен.