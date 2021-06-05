За сутки 4 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сводке штаба ООС.
Недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
По состоянию на 7:00 утра 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Ранее сообщалось, что российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил 2 июня.
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
За сутки 4 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сводке штаба ООС.
Недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
По состоянию на 7:00 утра 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Ранее сообщалось, что российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил 2 июня.