Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил за минувшие сутки, 2 июня, и с начала текущих.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

«За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — сказано в утренней сводке.

Отмечается, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции ОС и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, Кабмин подготовил законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранным бойцам операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.