Кабмин подготовил законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранным бойцам операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Соответствующее решение принято в среду, 2 июня, на заседании правительства.

Законопроект позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами РФ, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений. А также иностранцам и лицам без гражданства, которые служили или служат в Вооруженных силах Украины и/или принимали участие в АТО на Донбассе.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский принял в 2020 году в гражданство Украины 260 человек - 251 иностранца и девять лиц без гражданства по их просьбе, в том числе и 17 беженцев.

Также Кабинет министров Украины назначил нового санитарного врача. Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.