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Кабинет министров Украины назначил нового санитарного врача. Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
Об этом пишет РБК-Украина.
— Кузин назначен заместителем министра здравоохранения - главным санитарным врачом, - сообщил источник.
Отметим, главный санитарный врач также является одним из замглавы Минздрава.
18 мая в Верховной Раде 292 голосами Степанова уволили с должности министра здравоохранения. Единогласного решения не было.
20 мая главой Минздрава назначен главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Напомним, исполняющим обязанности директора государственного учреждения «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» назначен Владимир Клочко.
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Кабинет министров Украины назначил нового санитарного врача. Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
Об этом пишет РБК-Украина.
— Кузин назначен заместителем министра здравоохранения - главным санитарным врачом, - сообщил источник.
Отметим, главный санитарный врач также является одним из замглавы Минздрава.
18 мая в Верховной Раде 292 голосами Степанова уволили с должности министра здравоохранения. Единогласного решения не было.
20 мая главой Минздрава назначен главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Напомним, исполняющим обязанности директора государственного учреждения «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» назначен Владимир Клочко.