|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:52
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|05:57
|Заход солнца:
|18:12
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Исполняющим обязанности директора государственного учреждения «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» назначен Владимир Клочко.
Соответствующее распоряжение принял заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Владимир Клочко будет осуществлять полномочия главного государственного санитарного врача Николаевской области по эпидемиологическому надзору, предотвращению возникновения и распространению инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий.
Как сообщалось, сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Исполняющим обязанности директора государственного учреждения «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» назначен Владимир Клочко.
Соответствующее распоряжение принял заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Владимир Клочко будет осуществлять полномочия главного государственного санитарного врача Николаевской области по эпидемиологическому надзору, предотвращению возникновения и распространению инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий.
Как сообщалось, сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.