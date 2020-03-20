Исполняющим обязанности директора государственного учреждения «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» назначен Владимир Клочко.

Соответствующее распоряжение принял заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Владимир Клочко будет осуществлять полномочия главного государственного санитарного врача Николаевской области по эпидемиологическому надзору, предотвращению возникновения и распространению инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий.

Как сообщалось, сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.