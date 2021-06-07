В Донецкой области под Славянском нашли схрон, в котором было оружие боевиков террориста Игоря Гиркина. Оружейный склад находился в заброшенном помещении.
Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.
Сообщается, что арсенал был создан для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Гиркина. Его заложила группа российских наемников для дальнейших диверсий. Из тайника изъяли:
Открыто уголовное дело, проводятся следственные действия для установления всех причастных к обустройству схрона и незаконному обороту оружия.
В Донецкой области под Славянском нашли схрон, в котором было оружие боевиков террориста Игоря Гиркина. Оружейный склад находился в заброшенном помещении.
Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.
Сообщается, что арсенал был создан для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Гиркина. Его заложила группа российских наемников для дальнейших диверсий. Из тайника изъяли:
Открыто уголовное дело, проводятся следственные действия для установления всех причастных к обустройству схрона и незаконному обороту оружия.