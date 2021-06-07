В Донецкой области под Славянском нашли схрон, в котором было оружие боевиков террориста Игоря Гиркина. Оружейный склад находился в заброшенном помещении.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

Сообщается, что арсенал был создан для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Гиркина. Его заложила группа российских наемников для дальнейших диверсий. Из тайника изъяли:

23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;

11 реактивных противотанковых гранат РПГ;

более 4 тысяч патронов калибра 5,45.

Открыто уголовное дело, проводятся следственные действия для установления всех причастных к обустройству схрона и незаконному обороту оружия.