Во время распития алкогольных напитков в компании бездомных, николаевец повздорил с одним из собутыльников, после чего начал бить и душить его до смерти. Мужчина не стал скрываться, а отправился в отделение полиции и признался в содеянном.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

На место преступления выехала следственно-оперативные группа и судебный медэксперт, который осмотрели тело погибшего и зафиксировали численные повреждения тела.

Правоохранители задержали причастного к убийству 25-летнего мужчину с судимостью за ограбление.

Сообщается, что в ближайшее время подозреваемому предъявят подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», мужчине изберут меру пресечения.

Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до 15 лет заключения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, во время перепалки в Снигиревке женщина пырнула ножом в живот своего собутыльника, медикам не удалось сохранить жизнь раненного, он скончался в карете скорой помощи.