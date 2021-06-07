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Во время распития алкогольных напитков в компании бездомных, николаевец повздорил с одним из собутыльников, после чего начал бить и душить его до смерти. Мужчина не стал скрываться, а отправился в отделение полиции и признался в содеянном.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
На место преступления выехала следственно-оперативные группа и судебный медэксперт, который осмотрели тело погибшего и зафиксировали численные повреждения тела.
Правоохранители задержали причастного к убийству 25-летнего мужчину с судимостью за ограбление.
Сообщается, что в ближайшее время подозреваемому предъявят подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», мужчине изберут меру пресечения.
Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до 15 лет заключения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, во время перепалки в Снигиревке женщина пырнула ножом в живот своего собутыльника, медикам не удалось сохранить жизнь раненного, он скончался в карете скорой помощи.
Во время распития алкогольных напитков в компании бездомных, николаевец повздорил с одним из собутыльников, после чего начал бить и душить его до смерти. Мужчина не стал скрываться, а отправился в отделение полиции и признался в содеянном.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
На место преступления выехала следственно-оперативные группа и судебный медэксперт, который осмотрели тело погибшего и зафиксировали численные повреждения тела.
Правоохранители задержали причастного к убийству 25-летнего мужчину с судимостью за ограбление.
Сообщается, что в ближайшее время подозреваемому предъявят подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», мужчине изберут меру пресечения.
Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до 15 лет заключения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, во время перепалки в Снигиревке женщина пырнула ножом в живот своего собутыльника, медикам не удалось сохранить жизнь раненного, он скончался в карете скорой помощи.