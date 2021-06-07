Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был завербован иностранной спецслужбой. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Пресс-служба СБУ не называет имя чиновника, но сообщила, что это бывший чиновник с допуском по форме 2 Администрации президента и Аппарата СНБО.

— Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории Б в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины, — сообщили в СБУ.

Сообщается, что досудебное следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против Украины.

Суд 1 июня избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд, сообщили в СБУ.

Отметим, 5 июля террористы не открывали огня по украинским позициям, один военнослужащий получил ранение в результате взрыва неизвестного взрывного устройства.