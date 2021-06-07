В городе Рени Одесской области застрелили криминального авторитета из организованной преступной группировки (ОПГ) Олега Попеску по кличке Румын. Им оказался Василий Паниогло, который получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщила Страна.

Убийство произошло в понедельник, 7 июня. В 17:01 поступило сообщение из службы 102 о том, что в 16:30 в гостинице «Парма» получил огнестрельное ранение грудной клетки и головы Василий Паниогло. Он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Однако через час в больнице сообщили о его смерти.

ОПГ Олега Попеску по кличке Румын с начала начала 2000-х контролирует Придунавье. Основные направления деятельности его группировки – выращивание и контрабанда марихуаны, контрабанда сигарет из Молдавии в Украину и из Украины в Румынию, вымогательство у бессарабских фермеров, рейдерские действия в аграрном секторе региона.

Несмотря на то что Румын родом из Бессарабии, уже много лет он руководит своей группировкой дистанционно, из Румынии, где взял другую фамилию. В начале 2000-х Олег Попеску получил паспорт на другое имя - теперь авторитет живет в румынском Галаце под именем Олега Ризеа.

Напомним, что в Одессе полицейские задержали криминального «авторитета», который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.