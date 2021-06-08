Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 7 июня, позиции наших защитников обстреляли дважды — в районе Луганского и Лебединского.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, сообщается, что вблизи Лебединского оккупанты открыли огонь по позициям наших военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Луганского российские захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь и ранений среди украинских бойцов за прошедшие сутки нет.

«На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь», — говорится в сообщении.

Также известно, что сегодня с утра боевики успели дважды нарушить «тишину» на Донбассе.

«Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», говорится в сообщении.

Напомним, что 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня.