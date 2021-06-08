В Сирии, в зоне проведения операции «Источник мира» недалеко от границы с Турцией, было обнаружено авто со взрывчаткой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на минобороны Турции.

«В зоне проведения операции «Источник мира» был обнаружен подозрительный автомобиль, в котором нашли два взрывных устройства», — сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что автомобиль был обнаружен в безлюдной местности.

Турецкие военные уничтожили заминированный автомобиль управляемым взрывом.

Как сообщалось, операция «Источник мира» началась в октябре 2019 года с целью создания 30-километровой зоны безопасности, примыкающей со стороны Сирии к турецкой границе.