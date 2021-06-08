Центральный районный суд Николаева арестовал 36-летнего мужчину, который убил отца во время ссоры из-за пульта от телевизора.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщалось, вечером 5 июня местный рыбак обнаружил в реке в микрорайоне Матвеевка тело человека, завернутое в простыню с камнями, о чем сообщил полицию.

Согласно материалам ходатайства, 27 мая, около 21:00 у подозреваемого и его 63-летнего отца возник конфликт. В ходе конфликта, подозреваемый подошел к мужчине и обхватив его шею, начал душить обеими руками. В результате отец подозреваемого умер.

В дальнейшем, согласно материалам дела, подозреваемый завернул тело в пододеяльник и попросил своего знакомого, который не был осведомлен об обстоятельствах, помочь ему погрузить тело в автомобиль и отвезти к реке Южный Буг. При этом подозреваемый сообщил своему знакомому, что в свертке строительный мусор.

Приехав на берег реки, подозреваемый затащил тело умершего в воду, убедившись, что оно затонуло, вернулся вместе со знакомым домой.

В судебном заседании, мужчина признал факт нанесения телесных повреждений отцу. Одновременно он отрицает наличие умысла на совершение убийства. Пояснил, что имел давние конфликты с умершим, а в тот вечер его отец пришел домой навеселе, в дальнейшем у них возникла ссора из-за пульта от телевизора.

По результатам рассмотрения ходатайства, следственный судья Дмитрий Тишко избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 августа без права внесения залога.