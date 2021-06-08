В Одессе с высоты сорвался 23-летний альпинист, выполнявший строительные работы на одной из стен.

Он чудом остался жив, сообщило издание Vgorode со ссылкой на очевидцев события.

Инцидент произошел 7 июня на улице Добровольского. По неподтвержденным данным, молодой человек упал с высоты восьмого этажа.

В свою очередь работодатель парня опроверг эту информацию и заявил, что строитель работал на третьем этаже.

Упавший получил серьезные травмы. Он госпитализирован.

Напомним, недалеко от города Варендорфа на западе Германии упал воздушный шар, в результате чего пострадали шесть человек.