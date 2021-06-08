В Одессе с высоты сорвался 23-летний альпинист, выполнявший строительные работы на одной из стен.
Он чудом остался жив, сообщило издание Vgorode со ссылкой на очевидцев события.
Инцидент произошел 7 июня на улице Добровольского. По неподтвержденным данным, молодой человек упал с высоты восьмого этажа.
В свою очередь работодатель парня опроверг эту информацию и заявил, что строитель работал на третьем этаже.
Упавший получил серьезные травмы. Он госпитализирован.
Напомним, недалеко от города Варендорфа на западе Германии упал воздушный шар, в результате чего пострадали шесть человек.
В Одессе с высоты сорвался 23-летний альпинист, выполнявший строительные работы на одной из стен.
Он чудом остался жив, сообщило издание Vgorode со ссылкой на очевидцев события.
Инцидент произошел 7 июня на улице Добровольского. По неподтвержденным данным, молодой человек упал с высоты восьмого этажа.
В свою очередь работодатель парня опроверг эту информацию и заявил, что строитель работал на третьем этаже.
Упавший получил серьезные травмы. Он госпитализирован.
Напомним, недалеко от города Варендорфа на западе Германии упал воздушный шар, в результате чего пострадали шесть человек.