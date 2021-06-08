Французского президента Эмманюэля Макрона ударил по щеке мужчина, которому он пожал руку.

Об этом передает BMFTV.

Видео с моментом удара завирусилось в французских социальных сетях. СМИ не сообщают, что стало причиной агрессивного поведения мужчины, но он нанес удар, когда Макрон взял его за руку.

Подлинность съемки подтвердили в Елисейском дворце.

BFMTV ссылается на свои источники, которые утверждают, что в ходе происшествия были задержаны двое человек за «умышленное насилие над лицом, наделенным государственной властью».

Президент республики осуществлял второй этап своего турне по территориям Франции.

Напомним, в Николаевском городском совете забросали яйцами депутата от фракции «Оппозиционный блок» Павла Зоткина.