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Французского президента Эмманюэля Макрона ударил по щеке мужчина, которому он пожал руку.
Об этом передает BMFTV.
Видео с моментом удара завирусилось в французских социальных сетях. СМИ не сообщают, что стало причиной агрессивного поведения мужчины, но он нанес удар, когда Макрон взял его за руку.
Подлинность съемки подтвердили в Елисейском дворце.
BFMTV ссылается на свои источники, которые утверждают, что в ходе происшествия были задержаны двое человек за «умышленное насилие над лицом, наделенным государственной властью».
Президент республики осуществлял второй этап своего турне по территориям Франции.
Напомним, в Николаевском городском совете забросали яйцами депутата от фракции «Оппозиционный блок» Павла Зоткина.
Французского президента Эмманюэля Макрона ударил по щеке мужчина, которому он пожал руку.
Об этом передает BMFTV.
Видео с моментом удара завирусилось в французских социальных сетях. СМИ не сообщают, что стало причиной агрессивного поведения мужчины, но он нанес удар, когда Макрон взял его за руку.
Подлинность съемки подтвердили в Елисейском дворце.
BFMTV ссылается на свои источники, которые утверждают, что в ходе происшествия были задержаны двое человек за «умышленное насилие над лицом, наделенным государственной властью».
Президент республики осуществлял второй этап своего турне по территориям Франции.
Напомним, в Николаевском городском совете забросали яйцами депутата от фракции «Оппозиционный блок» Павла Зоткина.