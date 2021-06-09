По словам правительственных чиновников, Бразильский город Манаус приказал закрыть школы, приостановить работу общественного транспорта и прекратить вакцинацию после того, как убийство полицией предполагаемого лидера банды наркоторговцев привело к ответным нападениям со стороны банд.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на The Guardian.

Правительство штата заявило, что десятки автобусов, общественных зданий, банков и личных автомобилей в Манаусе — столице и крупнейшем городе штата Амазонас — стали жертвами наркобизнеса в отместку за убийство. Был сожжен 21 автомобиль, и губернатор Уилсон Лима в воскресенье потребовал развертывания национальной гвардии.

Насилие также помешало кампании вакцинации от коронавируса. Должностные лица в Манаусе, где в 2020 году появился более заразный вариант вируса, закрыли свои центры вакцинации из опасения атак. Они выразили надежду, что вакцинация возобновится во вторник.

В полдень автобусное сообщение было постепенно восстановлено, но официальные лица заявили, что оно снова остановится с наступлением темноты.

Министр безопасности штата Амазонас Луисмар Бонатес заявил, что приказы о нападениях были отданы из тюрьмы в ответ на смерть предполагаемого торговца людьми Эрика Батиста Коста, известного как «Дадиньо». По словам местных властей, он был убит полицией в субботу вечером во время операции в районе Реденсао к западу от Манауса.

Со скоростных катеров преступники обстреляли полицейский участок недалеко от порта Манаус, сообщает газета O Globo. Один из нападавших высадился и бросил гранату, но она не взорвалась. Сообщений о пострадавших не поступало.

На данный момент арестованы 29 человек, подозреваемых в совершении терактов, сообщает секретариат безопасности штата Амазонас. По данным секретариата, из них 27 принимали непосредственное участие в актах насилия, а двое других участвовали в планировании терактов.

Напомним, ранее сенат Бразилии начал расследование действий президента Жаира Болсонару в условиях пандемии коронавируса. Ситуация в стране с заболеваемостью и смертностью продолжает ухудшаться, а система здравоохранения не справляется с нагрузкой.