ФБР курировала «защищенного смартфона» Anom и через сеть информаторов внедрила его в преступную среду под видом анонимного. Правоохранители имели доступ к каждому сообщению, написанному на этой платформе, которые лягут в основу обвинительного заключения для сотен преступников.

Об этом передает NPR.

Операция «Троянский щит» привела к поимке больше 800 злоумышленников по всему миру, так что были изъяты более 8 тонн кокаина, 22 тонны каннабиса и несколько тонн других наркотиков, а также «55 роскошных автомобилей и более 48 миллионов долларов в различных мировых валютах и криптовалютах».

ФБР сообщает, что правоохранительные органы совместно работали над поставкой «более 12 тысячам устройств сотням преступных организаций, действующих по всему миру».

Согласно Европолу, это «одна из крупнейших и наиболее сложных операций правоохранительных органов по борьбе с зашифрованной преступной деятельностью на сегодняшний день».

С конца 2018 года группы контрабандистов стали полагаться на смартфон Anom, который рекламировался как способный отправлять безопасные зашифрованные сообщения через скрытую сеть, а также удаленно удалить все данные, если они попадут руки полиции.

Но с самого начала разработчик смартфона сотрудничал с ФБР — и по мере распространения платформы в криминальном мире копии сообщений преступников тайно отправлялись в ФБР.

Напомним, власти Евросоюза требуют от крупных мессенджеров, в том числе WhatsApp, передать им ключи сквозного шифрования сообщений.