Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии потерпел крушение в Черном море во время выполнения тренировочной задачу в рамках тактических учений Шабла-21.

Об этом сообщило министерство обороны страны в среду, 9 июня.

Указано, что самолет МиГ-29 потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45 ночи (время совпадает с киевским).

— Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС, – говорится в сообщении.

Военные маневры Шабла-21 приостановлены в связи с инцидентом.

Накануне сообщалось, что в Польше МиГ-29 во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же истребитель. Пилот самолета не пострадал и сумел посадить машину. При этом МиГ-29 получил серьезные повреждения.

Напомним, глава Госдепа США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признали, что НАТО и ЕС нуждаются в новых способах совместной работы и на новом уровне амбиций.