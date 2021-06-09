Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили майнеров криптовалюти, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области. Это создало угрозу для критической инфраструктуры региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Они не просто похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона», — отметили в Службе безопасности.

Задокументировано, что за 3 месяца противоправной деятельности злоумышленники нанесли только прямой ущерб более чем на 2 млн грн.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Дельцы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и подключились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку.

При этом для сокрытия фактов хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники с использованием специализированного оборудования вмешались в работу системы учета. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойной поставкой электроэнергии населению и предприятиям.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 350 единиц оборудования для генерации криптовалют и специализированную технику для вмешательства в сеть.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.