Группа сотрудников ФСБ, которые отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального, годом ранее предприняли попытку убить поэта и писателя Дмитрия Быкова. Известный публицист выжил, но впал в кому на несколько дней.

Об этом идет речь в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.

Журналисты проследили весь путь сотрудников российских спецслужб, которые в течении года следили за известным поэтом и продумывали план его ликвидации, которая не вызвала бы подозрений у мировой общественности.

Первая слежка за писателем началась еще в 2018 году.

— Следить за Быковым они начали как минимум за год до отравления. 20 мая 2018 года, в 9:35 утра Быков вылетел из Москвы в Уфу, чтобы прочитать лекцию детям и их родителям о Карлсоне, который живет на крыше. Вместе с ним вылетели и бесстрашные офицеры Второй службы ФСБ (призванной бороться с наиболее опасными экстремистами и террористами) Владимир Паняев (летевший под своим именем) и Валерий Сухарев (летевший с паспортом на имя Николай Горохов). Вопреки устоявшейся практике, в тот раз они летели одним рейсом с Быковым (в дальнейшем они такого себе не позволяли и обратно полетели на следующий день разными рейсами - Быков вечером, а ФСБшники в полдень). Примерно в то же время, в мае 2018 года супруга Дмитрия Быкова Екатерина Кевхишвили впервые заметила в доме напротив какого-то человека с биноклем. Поначалу она не придавала этому значения, но летом стала замечать что человек смотрит непосредственно в их сторону, — говорится в расследовании.

После этого отравители несколько раз негласно сопровождали Дмитрия в его поездках.

— Следующая поездка вслед за Быковым состоялась уже только 17 ноября 2018 года, когда все те же Паняев и Сухарев полетели в Ростов. Там Быков проводил поэтический вечер, снова никакой политики. На следующий день все возвращаются в Москву: ФСБшники дневным рейсом, Быков вечерним. И вновь перерыв на несколько месяцев. В следующий раз чекисты отправятся за писателем только в апреле 2019 года, — выяснили расследователи.

Агенты ФСБ сопровождали Дмитрия Быкова в его поездке в Новосибирск, где он участвовал в проведении акции по популяризации грамотности «‎Тотальный диктант — 2018»‎.

— Следующая поездка Дмитрия Быкова была связана с тотальным диктантом — ежегодным публичным мероприятием, нацеленным на популяризацию грамотности, в ходе которого тексты диктанта зачитывают известные люди. В связи с различными другими поездками Быкову было не очень удобно прилетать в Новосибирск 13 апреля (в день диктанта), однако, как вспоминает Екатерина, организаторы очень настаивали и даже предложили оплатить билеты в бизнес-классе самолета. Именно организаторы (Центр культуры и отдыха «Победа», партнеры Тотального диктанта) выбрали гостиницу для Быкова - отель Domina на улице Ленина (что было логично, так как эта гостиница расположена в непосредственной близости от кинотеатра «Победа», где проходил диктант) <…> Все это создавало идеальную ситуацию для отравителей. Они знали еще с марта, что Быков прилетит в Новосибирск, и с 25 марта знали, что ему забронировали номер в отеле Domina. А самое главное, они сильно заранее знали, когда именно Быкова не будет в номере. Единственное, в чем они не могли быть уверены на 100%, - это в том, что Екатерина также пойдет в зал «Победы» (хотя это было ожидаемо). Спокойствия отравителям мог придавать тот факт, что диктант транслировался в прямом эфире, поэтому им не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы убедиться - и Дмитрий, и Екатерина находятся в зале, а значит номер пуст. Каким образом отравители могли попасть в номер? Корреспондент The Insider, побывавший в отеле, убедился, в том что на всех этажах в коридорах установлены камеры слежения, и за немногочисленными гостями внимательно присматривает охрана. Сложно представить, что отравители могли проникнуть в номер без содействия персонала отеля, — анализируют журналисты.

Отравители, вероятно, нанесли ядовитое вещество на нижнее белье Дмитрия Быкова, которое он одел спустя несколько дней.

— В случае с отравлением Навального установлено, что отравители из «лаборатории» нанесли яд на нижнее белье. Если это так, то, видимо, на следующее утро Дмитрий надел не ту одежду, с которой поработали химики из «Лаборатории». Весь следующий день 14 апреля он чувствовал себя отлично и участвовал во множестве мероприятий, а 15 апреля вместе с Екатериной прилетел в Екатеринбург, где опять же целый день провел в бодром настроении и выступил с очередной лекцией. А вот утром 16 апреля, судя по всему, Дмитрий надел ту самую одежду <…> В 10:06 Дмитрий и Екатерина сели в такси, в 10:25 прибыли в аэропорт, с тем чтобы лететь в Уфу на следующее мероприятие, в аэропорту Дмитрий ничего не ел. Рейс вылетал в 11:25, и только когда они направились к гейту, Дмитрий сказал, что ему плоховато, он начал чувствовать тошноту <…> Самолет еще только начинал взлетать когда у Дмитрия началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота. Время от времени он «отключался» - закрывал глаза и опускал голову, но полностью сознание не терял, реагировал на речь. Через какое-то время он лег на пол в проход - сказал, что ему так легче <…> После приземления встать на ноги сам он уже не мог, кое-как его дотащили до скорой. По пути в больницу ему стало очень жарко, он даже снял футболку. Там же в машине скорой у него нарушилась речь: он все время что-то говорил, но это был просто набор сочетаний звуков, ни одного слова нельзя было разобрать (других он при этом понимал), — рассказывают подробности преступления журналисты.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, для которой пишет Быков, из средств страхового фонда нанял частный борт для транспортировки писателя в Москву, однако этому всячески стали препятствовать высокопоставленные люди Кремля.

— И уже когда «Як-40» вылетел из Красноярска, и до Уфы оставался час лету, «из Минздрава поступила команда развернуть самолет в Москву». Пилот связался с больницей и сообщил, что через 10 минут он обязан будет подчиниться и развернуться, и тогда Муратов позвонил человеку, который, по его словам, «занимает один из самых высоких постов», после чего пилот сообщил, что ему разрешили продолжать полет, — говорится в материале.

Расследователи резюмируют, что существует вероятность, что Быкова также травили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

— Так или иначе, картина описанных симптомов, с учетом того, сколько времени прошло между контактом и отравлением, а также между отравлением и выздоровлением - все это однозначно указывает на фосфороорганические вещества нервно-паралитического действия , — подытоживают журналисты.

Ранее НикВести сообщали, Insider и Bellingcat обнародовали расследование про подозрительные обстоятельства гибели российского правозащитника и активиста, к которым причастна ФСБ.