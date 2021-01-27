Insider и Bellingcat обнародовали расследование про подозрительные обстоятельства гибели российского правозащитника и активиста, к которым причастна ФСБ.

Резонансное расследование опубликовано на сайте Insider.

Из расследования выясняется, что «эскадрон смерти» курсировал по територии всей РФ для ликвидации людей, опасных для действующей власти в РФ.

Журналисты издания сопоставили информацию о предвижениях отряда из НИИ-2 ФСБ с подозрительными смертями известных личностей в РФ. Оказалось, что сотрудники ФСБ причастны к трем убийствам: гибели журналиста Тимура Куашева, смерти лезгинского активиста Руслана Магомедрагинова и «сердечному приступу» политика Никиты Исаева.

«В этой части мы расскажем об известных нам эпизодах, когда команде отравителей удалось убить своих жертв. Как видно из нашего расследования, и жертвы, и мотивы, и способы убийства могли быть не похожими друг на друга — и только команда исполнителей была более или менее постоянной. Причем в команде работают не только сотрудники НИИ-2, но и Служба по защите конституционного строя ФСБ, известная среди прочего преследованием политических активистов. Расследование также показало, что бригада ФСБшников действовала цинично и самоуверенно: скажем, в одном из случаев они перед убийством журналиста отключили видеокамеры на целой улице, а сразу после этого убийства сами же стали проводить официальную экспертизу крови своей жертвы. Также выяснилось, что жертвами могут оказаться не только активисты и журналисты, но и вполне системные фигуры, выступающие на пропагандистских телешоу и критикующие Навального», - сообщается в расследовании, подготовленном Insider при помощи Bellingcat.

Отметим, журналист проекта Bellingcat Христо Грозев обнародовал данные о поездках десяти сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России причастна к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом «Новичок» в аэропорту Томска.