Федеральная служба безопасности (ФСБ) России причастна к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом «Новичок» в аэропорту Томска.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN.

По данным расследования, ключевую роль в покушении играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

В ходе расследования выявлены трое сотрудников ФСБ из этого подпольного подразделения, которые вместе с Навальным ехали в Новосибирск, а потом поехали за ним в Томск, где он и был отравлен. Эти оперативники, двое из которых путешествовали под прикрытием, - Алексей Александров, Иван Осипов - оба медики - и Владимир Паняев.

Этих троих поддерживали и контролировали еще как минимум пять сотрудников ФСБ, некоторые из них также приехали в Омск, где был госпитализирован Навальный. Члены подразделения общались друг с другом на протяжении всей поездки, с внезапными пиками общения незадолго до отравления, а также в ночное время (по московскому времени), когда Навальный выходил из отеля и направлялся в аэропорт Томска.

Расследователи вычислили как минимум 8 основных исполнителей неудавшегося убийства: руководитель института – полковник Станислав Макшаков, старший член группы по отравлению Навального Олег Таякин («Тарасов»), Алексей Александров («Фролов»), Иван Осипов («Спиридонов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов») и Владимир Паняев.

Отравление в августе 2020 года, похоже, произошло после многих лет наблюдения, которое началось в 2017 году, вскоре после того, как Навальный впервые объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России.

В течение 2017 года, а также в 2019 и 2020 годах оперативники ФСБ из подпольного подразделения, специализирующегося на работе с ядовитыми веществами, следили за Навальным во время его поездок по России, путешествуя вместе с ним более 30 совпадающими рейсами в одни и те же пункты назначения.

Также возможно, что ранее уже были попытки отравить Навального, в том числе в городе Калининграде, всего за месяц до отравления «Новичком» в Сибири.

«The Insider» отмечает, что в прошлом году 8 сотрудников Главного разведывательного управления России (ГРУ) уличили в попытке отравить «Новичком» болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева (а также его сына и коллегу).

Информацию о повторной попытке отравления Навального The Times обнародовала 12 декабря. Отмечалось, что соответствующими данными поделились представители немецких спецслужб со своими британскими коллегами. Как указано в статье, вторая доза нервно-паралитического вещества Новичок увеличила бы вероятность смерти политика, если бы после первой попытки отравления бригада скорой помощи после приземления самолета в Омске не ввела ему атропин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью собачьей» сообщения СМИ о том, что российского оппозиционера Алексея Навального пытались повторно отравить, когда он находился в токсикологическом отделении омской больницы.